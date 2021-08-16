Batman'daki cezaevinden firar eden tutuklu Siirt'te yakalandı - Son Dakika

Batman'ın Beşiri ilçesindeki kapalı cezaevinden firar eden tutuklu, polis ekiplerince Siirt'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik ve hırsızlık suçlarından bulunduğu cezaevinden firar eden Ş.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Dumlupınar Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.