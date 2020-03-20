Batman'daki eczaneden Korona virüse karşı naylonlu önlem - Son Dakika

Batman'da bazı eczaneler Korona virüse karşı şeffaf naylonlu önlem aldı. Kentteki kuaförler de virüs nedeni ile tek kullanımlık ürünlere yöneldi.

Batman'da korona virüs önlemleri artarak devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında kentte bulunan bazı eczaneler şeffaf naylon ile önlem aldı. İlaç reyonları dahil çalışanların olduğu bölümleri de naylonla korumaya alan eczanelerin uyguladığı yöntem hem çalışanlar hem de gelen hasta ve hasta yakınlarının kendilerini güvende hissetmesini sağladı.

Şeffaf önlemin büyük beğeni topladığını belirten eczane teknisyeni Serdar Tekin tüm dünyada korona virüs salgınının bulunduğunu ve salgının Türkiye'ye de yayıldığını söyledi. Tekin, "Ülkemizde görünmeye başladığından bu yana biz de şeffaf naylonlarla eczanemizde tedbirimizi almak istedik. Eczanemizde çalışanlarla birlikte maske eldiven takarak önlem almaya çalıştık. Çünkü bu virüs damlacık yöntemi ile bulaştığında kendimizi koruma altına almak istedik. Ayrıca bu da gelen hastalarımızda koruma altına almak demektir. Bundan dolayı eczanemizde şeffaf bant ile sardık. Önlemlerimizi artırmak zorunda kaldık sağlık sektörü olarak bütün hastalarımıza daha iyi bir şekilde dezenfekte daha iyi hijyenik bir ortamda hizmet etmek istiyoruz. Virüs tedbirsizlikle oluyor bulaşıyor onun için tedbir almak gerekiyor tedbir çok önemli bütün ülkemizde inşallah insanlarımız vatandaşlarımız buna tedbire uyar" dedi.

KUAFÖRLER TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERE YÖNELDİ

Müşterilerin salgına karşı daha korunaklı olması için randevu usulüne geçtiklerini belirten kuaför Yavuz Tunç "Kuaför salonumuzu hijyenik daha temiz tutmak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verme amacıyla tek kullanımlı havlu, tek kullanımlı örtü kullanıyoruz. Müşterilerimiz için de çay ve kahve verdiğimiz zamanda tek kullanımlı karton bardaklarda ikram etmeye çalışıyoruz. Kuaför salonumuzda giriş ve çıkışlarda gelen müşterilerimizi dezenfekte ediyoruz. Çok dikkatli davranıyoruz müşterilerimizi tıraş ederken mesafeli bir şekilde duruyoruz ve müşterilerimizle randevu sistemiyle birer saat arayla arayıp çağırıyoruz. Müşterilerimizi kuaför salonunda hiç kimsenin oturmasını beklemesini gerek duymadan daha hijyenik ortamda tıraş etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle her tıraş ettiğimiz müşterilerimiz öncesi ve sonrası makas ve tarakları dezenfekte kolonya ile temizliyoruz. Akşamları da çamaşır suyunda bırakıp 10 saat çamaşır suyunda bekletiyoruz" diye konuştu.

Kuaför salonunda tıraş olan müşterilerden Mustafa Karakuş, "Kuaförüm Yavuz Tunç'ta güvenlikle tıraş olmaktayım çünkü hem kullandığı havlular hem de kullandığı örtüler tek kullanım olduğu için burayı tercih ediyorum. Sizin de berberinizden bu uygulamayı istemenizi rica ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)