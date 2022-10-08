Batman haber! Gercüş'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman haber! Gercüş'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

08.10.2022 00:57
Batman haber! Gercüş'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Batman 3. sayfa haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçe merkezinde bulunan dört yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazım Koyuncu Bulvarında, H.G. yönetimindeki 06 AB 1339 plakalı Ford marka hafif ticari araç, F.A.K'nin kullandığı 06 DG 1016 plakalı otomobile çarptı. Kazada, F.A.K yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman haber! Gercüş'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Batman haber! Gercüş'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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