Kaza, Gercüş ilçe merkezinde bulunan dört yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazım Koyuncu Bulvarında, H.G. yönetimindeki 06 AB 1339 plakalı Ford marka hafif ticari araç, F.A.K'nin kullandığı 06 DG 1016 plakalı otomobile çarptı. Kazada, F.A.K yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman haber! Gercüş'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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