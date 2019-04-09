Batman Hacire Hemşire, Dicle Nehri Kenarında Ölü Bulundu

Hacire hemşire, Dicle Nehri kenarında ölü bulunduBatman'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kenarında hemşire Hacire Arıca'nın (31) cansız bedeni bulundu.

Hacire hemşire, Dicle Nehri kenarında ölü bulundu



Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kenarında hemşire Hacire Arıca'nın (31) cansız bedeni bulundu.



Olay, dün akşam Hasankeyf ilçesinde meydana geldi. Hasankeyf'te tarihi eserlerin taşınması için yapılan köprüden geçen çoban, Dicle Nehri kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Hacire Arıca olduğu saptanan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunda darp izleri bulunan Arıca'nın cesedi, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Arıca'nın kesin ölüm nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.



HACİRE HEMŞİRE TOPRAĞA VERİLDİ



Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izleri olan hemşire Hacire Arıca'nın cenazesi, Batman Bölge Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Yakınları tarafından mezarlığa getirilen 1 çocuk annesi Hacire Arıca'nın cenazesi, burada kılınan namaz sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.



BABASI KIZIMIN HİÇBİR GÜNAHI YOKTU



Hacire Arıca'nın babası Mehmet Akgül, kızının işsiz olan damadı Burhan Arıca ile sorunları olduğunu söyledi. Akgül, Kızım 5 yıldır sağlık sektöründe çalışıyordu. Eşiyle sorunları vardı. Kızımdan sürekli kredi çekmesini istiyordu. İki gündür her yerde arıyorduk. Batman polis teşkilatı ve savcılardan ricamız; katilin bir an önce yakalanması. Kızımın hiçbir günahı yoktu. Olayın aydınlatılmasını istiyorum. Kocası sürekli kızımdan kredi çekmesini istiyordu. Çok borçlanmıştı dedi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, cinayeti işlediği iddia edilen Burhan Arıcı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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