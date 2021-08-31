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Batman Üniversitesi ile Kamu İhale Kurumu arasında eğitim iş birliği - Son Dakika

Batman Üniversitesi ile Kamu İhale Kurumu arasında eğitim iş birliği

31.08.2021 15:34
Batman Üniversitesi ile Kamu İhale Kurumu arasında eğitim iş birliği, System.String[]

Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışmalar yürüten Batman Üniversitesi, Kamu İhale Kurumu ile Eğitim İş Birliği Protokolüne imza attı.

26 Ağustos 2021 tarihinde Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Kamu İhale Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında kamu ihale ve kamuda sözleşme uygulamaları eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, eğitimler kapsamında sınavların yapılması, söz konusu eğitimlerin içerik, ortam, materyal, sunum teknikleri vb. eğitim teknolojileri bakımından tasarlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kamu İhale Kurumu ile böylesine bir protokol imzalanmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, protokol ile eğitimlerin ve bu eğitimler kapsamında yapılacak sınavların düzenlenmesi, konu başlıklarının belirlenmesi ve eğitimlerde eğitici olarak KİK personelinin görevlendirilmesi ile kamu alımları konusunda ortak proje ve çalışmaların yürütülmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

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Kamu İhale Kurumu uzmanlarının görev alacağı bu eğitim ile tüm Türkiye'de kamu ve özel sektörde kamu alımları ve kamu ihaleleri konularıyla ilgili çalışanlara ulaşılmasının planlandığı protokolün önemini anlatan Rektör Demir, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sadece Erzurum Atatürk Üniversitesinde yapılan bu eğitimin ekim ayı itibariyle Batman Üniversitesinde verileceğini kaydetti. Rektör Demir, Kamu İhale Mevzuatının sürekli güncellenmesi nedeniyle ilgili personelin bu eğitimleri almasının önemli olduğunu vurguladı. Protokol ve eğitimler ile ilgili bilgiler Kamu İhale Kurumunun kurumsal sayfalarında yayınlanarak kullanıcılara duyuruldu.

Batman Üniversitesinin gelişim ve değişim süreci için farklı iş birliklerini hayata geçirmek adına çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Prof. Dr. İdris Demir, bu iş birlikleri sayesinde hem şehrimize hem de Batman Üniversitesine önemli katkılar sağlanacağını sözlerine ekledi. ?

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi ile Kamu İhale Kurumu arasında eğitim iş birliği - Son Dakika


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