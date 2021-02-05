Batman Valisi Hulusi Şahin asırlık camilerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk ilçesinde asırlık Hıdır ve İbrahim Bey camilerinde incelemede bulundu.

Vali Şahin beraberinde Kozluk Kaymakamı Eyüp Güngör, Belediye Başkanı Ayhan Eren, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Turgut Erhan ve İlçe Müftüsü Hasan Serçe ile ilçenin asırlık camisi İbrahim Bey Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Vali Şahin ve beraberindekiler, 1512 yılında Sason ve Kozluk Beyi Ebubekir Roşki'nin oğlu Hızır Bey tarafından yapılan Hıdır Bey Camisi ve 1705 yılında Garzan Aşiretinden Murtaza Bey'in oğlu İbrahim Bey tarafından yapılan İbrahim Bey Camisinde incelemelerde bulundu.

Şahin, bu iki caminin eski mimari yapılarına uygun şekilde restorasyon yapılması konusunda gerekli çalışmaların başlatılması için Kaymakam Güngör ile görüştü.