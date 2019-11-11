Son Dakika Haberleri: Battalgazi Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Battalgazi Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Battalgazi Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

6 saat önce

Malatya Battalgazi Belediyesi, çeşitli birimlerde görev yapan personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi veriyor.

Battalgazi Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediyesi, çeşitli birimlerde görev yapan personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi veriyor.


Battalgazi Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çeşitli birimlerde görev yapan belediye personeline yönelik ilk yardım eğitim programlarını 14 kişilik gruplar halinde düzenliyor. Eğitimlerde solunum yetmezliği, kanama, kaza, kesik, tıkanma, hayvan ısırmaları, zehirlenme yaralanma gibi konularda uygulamalı bilgiler veriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınava giren personelden başarılı olan 50 personele 'İlk yardımcı belgesi' verilecek. Gerçekleşen eğitimlerde pratik bilgilerin yanı sıra eğitim süresince cansız mankenler üzerinde uygulamaların da yaptırılması, personelin derse etkin bir şekilde katılımı sağlandı. İlk yardımın önemli olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Özellikle başta kendimiz için, ummadığımız anda karşımıza çıkan kazalar için ilk müdahale her zaman hayati önem taşıyor. İlk yardım eğitiminde önceliğimizi birimler arasında ayırmadık. Belediye personelini kapsayan ve belediyenin farklı birimlerinde çalışan personele yönelik eğitimler verildi. Bulunduğumuz her ortamda her türlü kazalarla karşılaşabiliriz. Ev, iş, ya da trafik kazaları ve Doğal Afetler nedeniyle çok sayıda vatandaşımızı ya kaybettik yada sakat kaldı. Allah böyle durumları yaşatmasın. Herhangi bir olayda, kazada hem kendi hayatımız, hem de vatandaşlarımızın hayatı için ilk müdahale yapabilmesi önemlidir. Alınan eğitimler sonucunda bir insanın hayatına dokunarak, onu tekrar hayata döndürüp, ailesine ve sevdiklerine kazandırmak çok güzel bir duygu olsa gerek. 5 Kasım'da başlayan eğitimlerimiz 16 Kasım'da son bulacak ve toplamda 50 Belediye personelimiz 'İlk yardımcı belgesi' almaya hak kazanacak. Bilindiği üzere daha öncede 20 personelimiz ilk yardımcı belgesi almıştı. Böylece toplam 70 personelimiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği verilen ilk yardım eğitiminde belgelerini almış olacaklar" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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