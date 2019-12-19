Battaniyeli hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Battaniyeli hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Battaniyeli hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda girdikleri bir evden çaldıkları televizyonu battaniyeye sararak taşıyan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Battaniyeli hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda girdikleri bir evden çaldıkları televizyonu battaniyeye sararak taşıyan şüpheliler önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde hırsızlık olayı meydana geldiğinin bildirilmesi ile harekete geçen polis ekipleri evin çevresindeki güvenlik kameraları ile iş yerlerine ait kameraların görüntülerini incelemeye aldı.


Olayın meydana geldiği sokaktaki bir işyeri kamerasında battaniyeye sarılı vaziyette bir televizyon taşıyan iki kişinin görüntüsünü fark eden polis ekipleri bu kişilerin kimlik bilgilerini tespit etti.


Görüntülerden yola çıkan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ikisi 18 yaşından küçük A.Ö., Ö.T. ve Ö.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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