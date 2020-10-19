Batur'dan muhtarlara anlamlı ziyaret - Son Dakika

Batur'dan muhtarlara anlamlı ziyaret

19.10.2020 13:52
Batur'dan muhtarlara anlamlı ziyaret, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Muhtarlar Günü'nde Konak'ta görev yapan 111 muhtar adına yaşı en büyük iki muhtarı ziyaret ederek tüm muhtarların gününü kutladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Muhtarlar Günü'nde Konak'ta görev yapan 111 muhtar adına yaşı en büyük iki muhtarı ziyaret ederek tüm muhtarların gününü kutladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Muhtarlar Günü'nde Konak'ın yaşı en büyük iki muhtarına sürpriz ziyarette bulundu. Başkan Batur, yedinci kez muhtar seçilen ve 35 yıldır muhtarlık yapan Umurbey Mahalle Muhtarı Fatma Kaçaro ile üç dönemdir Namık Kemal Mahalle Muhtarlığı görevini sürdüren İbrahim Cebeci'ye konuk olarak Muhtarlar Günü'nü kutladı. "Konak'ta uzun yıllardır mahallelinin sevgisini kazanmış ve üst üste muhtar seçilmiş iki muhtarımızın nezdinde tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum" sözleriyle Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Batur, muhtarların önemini bir kez daha vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhtarlar bizim uçbeylerimiz. Nerede bir sıkıntı olsa bundan ilk haberi olan kurum muhtarlıklar. Vatandaşın bir derdi olunca ilk gideceği yer, derdini paylaştığı kişi muhtar oluyor. İşte bu yüzden muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımız, sesimiz, elimiz, ayağımızdır" dedi.

Muhtarlara özel mektup

Günü anısına muhtarlara duvar saati armağan edilirken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un muhtarlara özel olarak kaleme aldığı mektup da 111 muhtara ulaştırıldı. Başkan Batur mektubunda şu sözlere yer verdi: "Siz omuzlarınızda çok önemli sorumluluklar taşıyorsunuz. Belediye başkanları, bir şehrin hayatını daha iyiye, daha güzele ulaştırmaya çalışırken, kuşkusuz en büyük desteği sizden alıyor; çünkü bir belediye başkanı, yönettiği kentin sakinlerine, onların yaşamlarına öncelikle sizlerin aracılığıyla dokunabiliyor. Hangi sokakta, hangi evde sorun yaşandığını, hangi mahallede nasıl bir sıkıntı çekildiğini siz bizlere iletiyorsunuz. Belediye olarak yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımıza aktarma noktasında da en büyük desteğimiz yine sizsiniz. Siz bizim gözümüz, kulağımız ve sesimizsiniz." - İZMİR

Batur'dan muhtarlara anlamlı ziyaret
Batur'dan muhtarlara anlamlı ziyaret
Batur'dan muhtarlara anlamlı ziyaret

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batur'dan muhtarlara anlamlı ziyaret - Son Dakika

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