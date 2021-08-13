Batur: Doğa için omuz omuzayız - Son Dakika

Ağaçların kesimi ve açık maden işletme izniyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıkan bölgede vatandaşları dinleyen Başkan Batur, "Buradaki haklı mücadele çok önemli. Bu mücadelede sizinleyiz, yanınızdayız, hep beraberiz. Bu haklı mücadelede omuz omuza, dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Muğla'da yangın bölgesinde olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Akbelen Ormanları'nı da unutmadı. Kıyı Egeli belediye başkanları, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Muğla milletvekilleri Suat Özcan ve Mürsel Alban'la birlikte bölgeye giden Batur, ağaçların kesilmemesi için direnen çevreciler ve köylülerle bir araya geldi. Batur, "Bu mücadelede yanınızdayız, omuz omuzayız" dedi.

"Bu işin şakası yok"

Ülkede yaşanan doğa felaketleri üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Başkan Batur, doğanın insanlığa verdiği mesajın artık anlaşılması gerektiğini ifade etti. Doğanın korunması için verilen mücadelede hep birlikte olduklarını dile getiren Başkan Batur, "Bu haklı mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Maalesef ülkemizin her köşesinde felaketler yaşamaya başladık. Geçmiş günlerde İzmir'de deprem, sel, fırtınayı peş peşe yaşadık. Artık iklim değişikliğinin etkilerini yakından görüyoruz. Yağmur, yağmur gibi yağmıyor; rüzgâr, rüzgâr gibi esmiyor. Doğayı bu hale insan getirdi. Ekolojik denge bozuldu. Bizim Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da amacımız doğamızı korumak, suyumuzu korumak havamızı korumak... Artık bu işin şakası yok, bu işin şakası olmadığını doğa bize anlatıyor. Doğa bizi yönlendiriyor. Umuyoruz ki devleti yönetenler de bundan bir şey kapıyordur."

"Sizin yanınızdayız"

Çevrecilerin ve köylülerin Akbelen Ormanları için kenetlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Batur, şöyle konuştu:

"Bugün burada doğayı yeniden felç edecek, doğanın dengesini bozacak bir çalışmaya karşı hep birlikte Akbelen Ormanları'na sahip çıkıyorsunuz. O nedenle buradaki haklı mücadele çok önemli. Kıyı Ege Belediyeler Birliği yöneticilerimiz ve sayın vekillerimiz de burada. Sizinle beraberiz, sizin yanınızdayız, hep beraberiz. Mücadeleler devam edecek. İzmir'de de aynı vakaları, benzer durumları yaşıyoruz. Mahkeme kararlarını tanımayan uygulamalar, özellikle çevre ve doğa katliamına yol açan kararlar olabiliyor. Bunların hepsi bu yönetim biçiminin bir yansıması ama bu anlayışın değişmesi için bir buçuk sene sonra yapılacak seçimler çok önemli. Bu anlayışın gitmesi ve değişmesi gerekiyor. Değiştireceğiz, hep beraber değiştireceğiz, başka şansımız yok. Ben bu haklı mücadelenizde sizinle beraber olduğumuzu, sizlerle omuz omuza olduğumuzu, dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.Mücadeleniz çok haklı ve biz bu mücadele yolunda sizlerle beraberiz. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz."