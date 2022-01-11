"BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri", 7 Şubat'ta sahiplerini bulacak - Son Dakika

MüzikOnair ve Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu iş birliği ile bu sene beşincisi düzenlenen "BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri", 7 Şubat'ta verilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleştirilecek ödül töreninin sunuculuğunu, Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz üstlenecek.

Dream Türk TV'de 7 Şubat'ta canlı yayınlanacak törende, 20 kategoride ödül sahiplerine sunulacak. Ödül alacak kişiler, 22 kişilik jüri değerlendirmesi ve halk oylamasıyla belirlenecek.

Ödüllerin değerlendirme kurulunda MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Ali Kocatepe, Doç. Dr. Michael Kuyucu, İzzet Öz, MESAM Başkanı Recep Ergül, İlhan Şeşen, Salih Keçeci, Behzat Gerçeker, Özgür Aras, Tarık Sezer, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Cengiz Özkan, Özcan Beylan, Umut Parkın, Ümit Tokcan, Dr. Erman Türkili, Gülben Ergen, Yeşim Pekiner, Aslıhan Umar, Serdar Şenel ve Dila Kalafatoğlu yer alıyor.

Dün başlayan halk oylaması ise 31 Ocak'a kadar "muzikonair.com" web sitesi üzerinden devam edecek.