Bayburt Asırlık Gelenek Cirit, Bayburt'ta Yaşatılıyor

Asırlık gelenek cirit, Bayburt'ta yaşatılıyorTürklerin yüzyıllardır at üstünde oynadıkları ata sporu cirit geleneği Bayburt'un köylerinde yaşatılmaya devam ediyor.

Türklerin yüzyıllardır at üstünde oynadıkları ata sporu cirit geleneği Bayburt'un köylerinde yaşatılmaya devam ediyor. Cirite, yöre halkının yanı sıra kent ziyaretçileri de yoğun ilgi gösteriyor.



Bayburt'ta, atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor. Kenteki tüm köylerde oynanan ve rakibin affedildiği tek spor olma özelliği bulunan cirit, vatandaşlar ve kenti ziyarete gelenlerin de büyük ilgisini görüyor. Cirit sporu için hazırlanan atlar da sahipleri tarafından sıkı bir antrenman programına tabii tutulurken, atlara, cirit öncesi antrenman da yaptırılıyor.



'ÇOK EFOR SARFEDİYORLAR'



Bayburt'un Kurucakol köyünde asırlık cirit oyunu geleneğini sürdüren Köprücü ailesi, maç öncesinde atlarına antrenman yaptırarak müsabakaya hazır hale getiriyor. At yetiştiricisi ve cirit oyuncusu Şahiner Köprücü, atlara cirit oyunundaki yüksek tempoya ayak uydurması için mutlaka antrenman yaptırılması gerektiğini söyledi. Şahiner Köprücü, 'Atlara antrenman yaptırıyoruz maç için. Tabi ki keyifliler çünkü maçta daha çok efor sarf ediyorlar. Bazen atlar nerede duracağını bilemiyor, yüksek performans sergilemeye çalışıyor. Adrenalini yüksek veriyoruz, temposunu, kondisyonunu iyi vermemiz gerekiyor ki sahada da bizi yarı yolda bırakmasınö dedi.



'BİZDEKİ AT VE CİRİT SEVDASI'



Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü ise, cirit sporunun çok meşakkatli olduğunu ifade ederek şunları söyledi



'Ata sporu cirit masraflı ve meşakkatli bir spor bunu yaşatmak için Türkiye'nin birçok şehrinde insanlar gerçekten ciddi fedakarlıklar gösteriyor. Ata sporu cirit bu şekilde yaşatılıyor. Biz futbol takımı, voleybol ve basketbol takımı gibi değiliz. Bir yere giderken taksimize, minibüse binip gidemiyoruz. Atları taşımak için özel araçlara ihtiyaç var, gittiğimiz yerlerde atların konaklayacağı yerlere ihtiyaç var. Bunların hepsi özenle seçilmesi gereken şeyler. Bu yüzden ata sporu ciriti yaşatmak oldukça meşakkatli ama bizdeki at ve cirit sevdası bunu yapmak için büyük yardımcımız. Cirit gösterileri 40'ar dakikalık iki devreden oluşuyor 7'şer atlık iki takım kıyasıya mücadele ediyor ve atların performansını sonuna kadar bu maçlarda göstermeye çalışıyoruzö



'CİRİT OYNAYANIN SIRTI YERE GELMEZ'



Gençliğinde ata sporu ciriti sürekli oynadığını ve o günlere dönüp tekrar cirit oynamak istediğini anlatan Fikri Köprücü (90) ise, 'Gençliğim olsa bugün isterim. Genç olsam, durun derim ben bineceğim. Ömrüm at üstünde geçti. Atın iyi tarafları da var at üstünde vücut antrenman yapıyor. Benim yağız bir atım vardı, hala resmi duruyor. Bayburt'tan askeriye yazdı, harp olursa sen bu atla cepheye gideceksin diye. Bu geleneği devam ettirecek gençlere tavsiyem, atın iyisini binsinler ata sporunu daha ilerletsinler, cirit oynayanın sırtı yere gelmezö diye konuştu.

