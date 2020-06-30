Bayburt Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı - Son Dakika

Bayburt Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı

Bayburt'ta belediyeye ait tarım yerleşkesinde her hafta salı günü kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.

Bayburt'ta belediyeye ait tarım yerleşkesinde her hafta salı günü kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.

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Geçtiğimiz günler içerisinde Bayburt Belediyesi tarafından hizmete sokulan Canlı Hayvan Pazarı, bugün kurban satıcılarının akınına uğradı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlıklar için pazarlıklar başladı. Satıcılar ile alıcılar arasında sosyal mesafe kurallarına uygun pazarlıklar yapıldı.


Kurban fiyatlarının geçen yıla göre artış gösterdiğini dile getiren üreticiler, kurbanlıkların ellerinde kalması endişesini yaşıyor.


Öte yandan Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte Batı illerine kurbanlık sevkiyatı 1 Temmuz itibari ile başlıyor. Yaylalarda beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek büyükşehirlere sevk edilecek. Araçlara yüklenen hayvanlar, 1 Temmuz Çarşamba gününde İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürülerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkacak.


Kurban satıcısı Ahmet Budak, "Kurban Bayramına 1 ay gibi kısa bir süre kaldı. Kurbanlıklar satılmaya başlandı. Meralardan hayvanlarımız alıcılarını bekliyor. Fiyatlarımız geçen yıla göre artış gösteriyor. Bunun sebebinin girdi malların fazla olması. Geçtiğimiz yıl biraz kuraklık yaşandı yem fiyatları arttı o yüzden bunlar kurban fiyatlarına yansıdı. İl dışına sevkiyatlarımız henüz başlamadı. Büyükşehirlerde ki çadırların kurulmasını bekliyoruz." dedi. - BAYBURT

Kurban Bayramı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı - Son Dakika

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