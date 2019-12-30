Bayburt Demirözü'nde 17 köyde tapu tescil çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bayburt Demirözü'nde 17 köyde tapu tescil çalışmaları tamamlandı" dedi.



Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerektiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır." diye konuştu.



Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bayburt ili Demirözü İlçesinde, Bayburt Merkez Demirözü Köyleri ve Gümüşhane ili Salyazı Beldesi Arazi Toplulaştırması ve TİGH işi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.



Bayburt Demirözü'nde 17 köyde tapu tescil çalışmaları tamam



Aydın, "Bayburt Merkez Demirözü Köyleri ve Gümüşhane ili Salyazı Beldesi Arazi Toplulaştırması ve TİGH işi kapsamında, toplam 33593 hektar alanda 17 köyün tapu tescil çalışmaları tamamlanmış ve tapuları hazırlanmıştır. Bayburt Akşar Mehmet Aslan Göleti Arazi Toplulaştırması ve TİGH işinde ise bin 813,46 hektar alanda çalışma yapılmaktadır. Söz konusu iş kapsamında bin 43 adet tapu senedi hazırlanmıştır. Bayburt Akşar Mehmet Aslan Göleti Arazi Toplulaştırması işi Akşar, Nişantaşı ve Kırkpınar köyleri ile Arpalı Beldesi Cumhuriyet ve Hürriyet mahallerini kapsamakta" dedi.



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli' ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BAYBURT