Bayburt "Matematik Atölyesi"nin sertifika töreni

Bayburt'ta "Matematik Atölyesi" öğrencilerine sertifikaları verildi.

Bayburt'ta "Matematik Atölyesi" öğrencilerine sertifikaları verildi.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Serdal Salık, Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Bayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rıfat Yıldız, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Matematik Atölyesini ziyaret etmek suretiyle öğrencilerin ve velilerinin heyecanına yakından tanık olduğunu söyledi.

Hayata geçirilen çalışmanın önemine de dikkati çeken Pehlivan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Pekmezci, Bayrak ve Yıldız'ın da bir konuşma yaptığı törende, öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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