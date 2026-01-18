Bayburt Muhtarları İhtiyaçlarını Valiye İletti - Son Dakika
Bayburt Muhtarları İhtiyaçlarını Valiye İletti

Bayburt Muhtarları İhtiyaçlarını Valiye İletti
18.01.2026 01:06
Muhtarlar, köylerin ihtiyaçlarını Vali Eldivan'a aktararak iş birliği vurgusu yaptı.

Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Huzeyfe Budak ve beraberindeki muhtarlar, köylerin öncelikli ihtiyaçlarını Vali Mustafa Eldivan'a iletti.

Vali Mustafa Eldivan, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, köylerin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket etmenin önemi vurgulandı.

Vali Eldivan, muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, köylerin gelişimi için iş birliğinin süreceğini dile getirdi. Budak ve muhtarlar, köylerde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Vali Eldivan'a teşekkür etti. - BAYBURT

