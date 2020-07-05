Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş, artan yumurta ve et siparişlerine yetişemiyor.

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş, artan yumurta ve et siparişlerine yetişemiyor.

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

Ankara'da ticaretle uğraşan Kemal Karakaya ve Abdulkadir Adıgüzel ile İstanbul'da ticari faaliyetlerini sürdüren Mustafa Koçer, memleketleri Bayburt'ta da yatırım yapmak için harakete geçti.

Üç arkadaş, yaklaşık bir yıl önce Kaleardı Mahallesi'nde 10 dönüm arazi üzerine 75 bin lira bütçeyle TAYBA Kaz Çiftliği'ni kurarak ortak oldu.

"Linda", "Çin" ve "Max" cinsi 700 kaz yavrusu alarak işe başlayan ortaklar, kuluçka makinesine bıraktıkları yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştirerek gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Ortaklardan Kemal Karakaya, AA muhabirine, her zaman hasret duydukları memleketlerine yatırım yapmak için arkadaşlarıyla kaz çiftliği kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Karakaya, 700 kaz yavrusu ile başladıkları işte şu anda 2 bin 500 kaza ulaştıklarını belirterek, "İnşallah seneye de bu sayıyı 10 bine çıkaracağız. Burada kısa sürede kesim tesisi kurmanın hesaplarını yapıyoruz. Bunu da başarırsak artık kaz kesimiyle beraber Türkiye'nin hatta dünyanın her yerine Bayburt'tan kaz ihracatı yapacağız." dedi.

Yoğun talebi karşılamak için kuluçka makinesi ve anaç kaz sayısını artıracaklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Civciv olarak 500-600 tane sattık ama elimizde yeterince olmadığı için gelen talepleri geri çeviriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu talebi karşılamak için kuluçka makinesi ve yumurta sayısını artıracağız. Önemli olan işe başlamaktı, arkası bir şekilde geliyor."

Ankara'da da kaz çiftliği bulunan Karakaya, Bayburt'ta gelecek yıl restoran açarak burada doğal yöntemlerle yetiştirdikleri kaz ürünlerini tüketicilere tattırmak istediklerini sözlerine ekledi.

"6 bin civciv dağıtmak için Bakanlığımıza proje sunduk"

Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise Bayburt'un kaz üretimine yabancı olmadığını, geçmiş yıllarda birçok köyde kaz sürülerinin bulunduğunu söyledi.

Özellikle Gökçedere beldesi ve civar köylerde halen ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kaz yetiştirdiklerini ifade eden Ersen, şu değerlendirmede bulundu:

"Ticari anlamda ilk işletme burası oldu. Burası, yılda yaklaşık yüzde 300 büyüme yakalamış bir işletme. Başka bir köyümüze daha çiftlik kuruldu. Bu konuda ciddi manada talep var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, 'Ah Kaladan Kazlar Gelir' adı altında, 6 bin civciv dağıtmak için Bakanlığımıza proje sunduk. Onun onaylanmasını bekliyoruz. İnşallah bununla beraber taleplere az da olsa cevap vermeye çalışacağız."

İstanbul, Karakaya, Bayburt, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 10:07 Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:19 Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti 16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 17:19:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]