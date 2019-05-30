Bayburt'ta kura heyecanı

Bayburt'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 263 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.

Bayburt'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 263 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.



Şingah Mahallesi'ne yapılacak olan Emekli Grubu 263 Konut Projesi kura töreni Şair Zihni Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Buradaki törene AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve ev sahibi olmak için başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı.



Kura töreninde konuşan Milletvekili Battal, TOKİ ile 2002 yılından itibaren başlayan bir yürüyüşleri olduğunu ifade ederek, Bayburt'ta TOKİ'nin bir çok yapıyı kazandırdığını anlattı.



Yine son olarak 263 emekli vatandaşın TOKİ eliyle ev sahibi olma fırsatı yakaladığını dile getiren Battal,



"600 civarında bir başvuru olmuş ve dolayısıyla bu noter huzurunda çekilecek kurada çıkan 263 arkadaşımız ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Ama çıkmayan arkadaşlarımızda üzülmesin onların taleplerini de biz takip edeceğiz. Zira geçen hafta belediye başkanımızla birlikte gittik Genç Osman Mahallesi'nde incelemelerde bulunduk. Orada bir kentsel dönüşüm talebimiz var ve bu devam ediyor. O bölgede aynı zamanda 70 dönüm TOKİ'nin arazisi var. Bölgedeki mülk sahibi arkadaşlarımızla eğer TOKİ'yi anlaştırabilirsek çok kısa bir zamanda bu bölgenin tamamında yeni bir şehir kurmuş olacağız. Eğer TOKİ ile oradaki mal sahiplerini uzlaştıramazsak bu kez TOKİ'ye ait olan 70 dönümlük alanda yeni bir konut çalışması yapmasını teklif edeceğiz. Yani burada çıkmazsa üzülmeyin TOKİ ile beraber çalışmalarımız sürecek, sizin ihtiyaçlarınızı gözeterek başka imkanların peşinde koşacağız." dedi.



Konuşmaların ardından Battal ve Polat ilk kurayı çekti.



Kurada isimlerinin okunduğunu duyan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Yükseklikleri zemin+3 olan projedeki konutlar 2+1 planında inşa edilecek projede yerleşim alanının yeni bir yaşam merkezine dönüşmesi hedefleniyor. Cephe tasarımlarında ahşap görünümlü cephe elemanları, zemin kat seviyesinde taş kaplama ve dekoratif pencereler kullanılacak. - BAYBURT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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