Bayburt'ta Valide Hanım Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Valide Hanım Camisi ibadete açıldı

09.08.2022 16:54
Bayburt'ta Valide Hanım Camisi ibadete açıldı

Bayburt'ta, Mustafa ve Mehmail Mangan kardeşler tarafından 2,5 dönüm arazide yapımına 2020'de başlanan Valide Hanım Cami ve Kuran Kursu binası tamamlanarak hizmete açıldı.

Bayburt'ta, Mustafa ve Mehmail Mangan kardeşler tarafından 2,5 dönüm arazide yapımına 2020'de başlanan Valide Hanım Cami ve Kuran Kursu binası tamamlanarak hizmete açıldı.

Kaleardı Mahallesi'ndeki cami ve Kuran kursunun açılışında konuşan Vali Cüneyt Epcim, Anadolu İrfan geleneğinin, örf ve adetlerinin hala sürdürüldüğünü söyledi.

Epcim, "Bugün bu güzel günde özellikle bir vasiyetin yerine gelmesi hususunda özel önem atfedilen bir durumla bir aradayız. Burada Mangan ailesinin önemli bir eserinin açılışı yapmak üzere toplandık. Öncelikle Mustafa ve Mehmail beyefendileri tebrik ediyorum. Allah'tan, Mangan ailesine nice nice böyle hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini de diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukların Kur'an eğitimi alması için cami yanında yaptırılan binanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Epcim, şunları kaydetti:

"4-6 yaş Kur'an-ı Kerim eğitimi alacak öğrencilerimizin gerçekten çok kaliteli bir ortama kavuşacak olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda genellikle cami altlarında verilen eğitimlerle 4-6 yaş eğitimleri Diyanet İşlerine bağlı müftülüğümüzce yapılmakta, bundan sonra çok daha kaliteli hizmet sunacağımızı sizlere beyan etmek istiyorum. Tabii ki 4-6 yaş Kur'an-ı Kerim eğitimleri olmak üzere bütün dini eğitimlerin, imam hatip liselerinin, irfan, eğitim veren noktaların gelişimi bizleri Anadolu'da çokça memnun etmekte, bu memnuniyetimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle tekrardan bu caminin varisi, Cevriye hanımefendinin vasiyeti üzerine yapan Mustafa ve Mehmail beye tekrardan teşekkür ediyor, Bayburt halkının derin sevgi ve saygısını kendilerine iletiyorum."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılışın gerçekleştirildiği törende, vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Açılışa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, eski devlet bakanlarından Faruk Nafiz Özak, kurum amirleri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Cüneyt Epcim, Bayburt, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Valide Hanım Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Valide Hanım Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
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