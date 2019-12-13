Bayburt'ta öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Bayburt'ta öldürülen kadın toprağa verildi

BAYBURT'ta, Recai Ç. (34) tarafından bıçaklanarak öldürülen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) temizlik görevlisi Zehra Erdemir (40) toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. Recai Ç., merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recai Ç., elindeki bıçağı Erdemir ve Alan'a sapladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Recai Ç., polis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Alan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Recai Ç.?nin aşık olduğu Zehra Erdemir'in, Süleyman Alan'la evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Recai Ç.?nin bu evliliğe karşı çıktığı, tartıştığı Zehra Erdemir'den evlilikten vazgeçmesini istediği öne sürüldü. Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Recai Ç.?nin üniversiteye öğrenci kartı ile giriş yaptığı da belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bıçaklanarak öldürülen temizlik görevlisi Zehra Erdemir için Tuzcuzade Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Erdemir, Çayırözü köyünde toprağa verildi.