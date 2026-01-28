Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.İ'nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, 2 kilo 369 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?