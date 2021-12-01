Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı BAYBURT - Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Bayburt'ta yağmur yağışı aralık ayına girilmesiyle birlikte kara dönüştü. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülürken kent merkezinde daha hafif oldu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken bazı kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Geçen sene kasım ayında kar yağdığını bu sene aralık ayına sarktığını belirten vatandaşlar, "Bayburt'a kar yağmasını istiyoruz. Kuraklık nedeniyle kar yağsın. Bu sene kar gecikmişti" ifadelerini kullandı. "Kop Dağı Geçidinde ulaşım durdu" Bayburt- Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidinde ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi mevkiinde her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki yaklaşık 100 araç Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

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