"Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

"Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı

01.04.2021 09:11

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" isimli...

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" isimli projenin protokolü imzalandı.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projenin destek sözleşmesi imzalandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülecek olan projeye ilişkin destek sözleşmesi Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan proje ile Bayburt il merkezi, Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri ile bağlı köylerindeki arıcıların, sürdürülebilir şekilde yüksek kaliteli arı ürünleri üretim potansiyellerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede bölge arıcılarının gelir seviyesinin yükseltilerek özellikle genç nüfusun inovatif arıcılığa teşvik edilmesi ve dolaylı olarak kırsal göçün önüne geçilmesi de projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından bölgenin daha etkin yararlanmasını sağlamak için alt yapı oluşturulmasının da öngörüldüğü proje ile arı yetiştiricilerinin teknik altyapılarının geliştirilmesi, sağlık için çok yararlı olan arı ürünlerinden halkın daha fazla ve daha yaygın olarak yararlanmasının sağlanması, geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra yeni bir istihdam alanı oluşturarak milli ekonomiye de katkı sağlanması planlanmaktadır.

Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi isimli proje ile ilgili açıklamalar yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; "Bölgenin iklim koşullarının sert olması, gece-gündüz sıcaklık farklarının yüksek olması, kış aylarındaki sıcaklık derecelerinin oldukça düşük olması nedeniyle kovan içi optimum sıcaklık derecesinin sağlanmasında zorluk yaşanmakta ve arıcılar arı kolonilerini daha ılıman bölgelerde kışlatmak için taşımak zorunda kalmaktadır. Bu nedenler arı kolonilerinin tamamen veya kısmen ölümüne yol açarak arı ürünleri üretimini de ciddi oranda azaltmakta ve dolayısıyla arıcılıkta işgücü kullanımı verimsiz hale gelerek gelir kayıplarına yol açmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için üniversitemiz tarafından hazırlanan proje kapsamında yeni model arı kovanı geliştirilmesi hedeflemekteyiz. Bu arı kovanları, yazın aşırı sıcaklardan ve kışın soğuktan koruyacak, havalandırma bakımından optimum şartlara sahip, patent alımına uygun, yenilikçi ve modern, kış kayıplarını önleyecek nitelikte, arı sağlığını ve arı ürünleri kalitesini düşürmeyecek materyallerden imal edilecektir." dedi. Söz konusu kovanların tasarım ve imali için Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi bünyesinde AR-GE Atölyesi oluşturulacağını belirten Rektör Coşkun, bu kapsamda yeniden tasarlanacak olan arı kovanlarının Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunlukları araştırılarak ve istenilen değerlerin elde edilmesinin ardından patent başvurusunun da yapılacağının bilgisini verdi.

Bayburt Üniversitesinin, arıcılık, bal üretimi ve Bayburt Balı'nın tanıtımı noktasında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; 2015 yılından bu yana Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen modern uygulamalarla, Bayburt ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkının gen merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması konularında çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Yöre halkının arıcılık ve bal üretiminde yüksek kazanç elde etmesi ve 'Bayburt Balı'nın tanıtımının yapılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Rektör Coşkun bu kapsamda üniversite tarafından yapılan önemli bir çalışmanın ise 2020 yılında Bayburt balının, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Bayburt Balı" ismi ile coğrafi işaret kapsamında tescil edilmesi olduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve KUDAKA'dan destek almaya hak kazanan "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" isimli projede emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun; projenin Bayburt'a ve Bayburt Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

KUDAKA toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi projesinin destek sözleşmesi imzalandı
Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi projesinin destek sözleşmesi imzalandı
Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi projesinin destek sözleşmesi imzalandı

Araştırma Geliştirme, Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi' projesinin destek sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek         
09:42
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi         
09:22
Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya "lili" adını vermişler         
09:08
Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi? Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?         
08:45
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı         
07:56
Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti         
02:53
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 09:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei