"Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" isimli projenin protokolü imzalandı.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projenin destek sözleşmesi imzalandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülecek olan projeye ilişkin destek sözleşmesi Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan proje ile Bayburt il merkezi, Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri ile bağlı köylerindeki arıcıların, sürdürülebilir şekilde yüksek kaliteli arı ürünleri üretim potansiyellerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede bölge arıcılarının gelir seviyesinin yükseltilerek özellikle genç nüfusun inovatif arıcılığa teşvik edilmesi ve dolaylı olarak kırsal göçün önüne geçilmesi de projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından bölgenin daha etkin yararlanmasını sağlamak için alt yapı oluşturulmasının da öngörüldüğü proje ile arı yetiştiricilerinin teknik altyapılarının geliştirilmesi, sağlık için çok yararlı olan arı ürünlerinden halkın daha fazla ve daha yaygın olarak yararlanmasının sağlanması, geleneksel tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra yeni bir istihdam alanı oluşturarak milli ekonomiye de katkı sağlanması planlanmaktadır.

Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi isimli proje ile ilgili açıklamalar yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; "Bölgenin iklim koşullarının sert olması, gece-gündüz sıcaklık farklarının yüksek olması, kış aylarındaki sıcaklık derecelerinin oldukça düşük olması nedeniyle kovan içi optimum sıcaklık derecesinin sağlanmasında zorluk yaşanmakta ve arıcılar arı kolonilerini daha ılıman bölgelerde kışlatmak için taşımak zorunda kalmaktadır. Bu nedenler arı kolonilerinin tamamen veya kısmen ölümüne yol açarak arı ürünleri üretimini de ciddi oranda azaltmakta ve dolayısıyla arıcılıkta işgücü kullanımı verimsiz hale gelerek gelir kayıplarına yol açmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için üniversitemiz tarafından hazırlanan proje kapsamında yeni model arı kovanı geliştirilmesi hedeflemekteyiz. Bu arı kovanları, yazın aşırı sıcaklardan ve kışın soğuktan koruyacak, havalandırma bakımından optimum şartlara sahip, patent alımına uygun, yenilikçi ve modern, kış kayıplarını önleyecek nitelikte, arı sağlığını ve arı ürünleri kalitesini düşürmeyecek materyallerden imal edilecektir." dedi. Söz konusu kovanların tasarım ve imali için Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi bünyesinde AR-GE Atölyesi oluşturulacağını belirten Rektör Coşkun, bu kapsamda yeniden tasarlanacak olan arı kovanlarının Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunlukları araştırılarak ve istenilen değerlerin elde edilmesinin ardından patent başvurusunun da yapılacağının bilgisini verdi.

Bayburt Üniversitesinin, arıcılık, bal üretimi ve Bayburt Balı'nın tanıtımı noktasında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; 2015 yılından bu yana Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen modern uygulamalarla, Bayburt ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkının gen merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması konularında çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Yöre halkının arıcılık ve bal üretiminde yüksek kazanç elde etmesi ve 'Bayburt Balı'nın tanıtımının yapılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Rektör Coşkun bu kapsamda üniversite tarafından yapılan önemli bir çalışmanın ise 2020 yılında Bayburt balının, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Bayburt Balı" ismi ile coğrafi işaret kapsamında tescil edilmesi olduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve KUDAKA'dan destek almaya hak kazanan "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" isimli projede emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun; projenin Bayburt'a ve Bayburt Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

KUDAKA toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı. - BAYBURT