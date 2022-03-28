Bayburt Üniversitesinin arıcılık projeleri tanıtıldı - Son Dakika
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Bayburt Üniversitesinin arıcılık projeleri tanıtıldı

28.03.2022 14:51
Bayburt Üniversitesinin arıcılık projeleri tanıtıldı

Bayburt Üniversitesince hayata geçirilen "Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" ile "Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli" projelerinin tanıtımı yapıldı.

Bayburt Üniversitesince hayata geçirilen "Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" ile "Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli" projelerinin tanıtımı yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Konferans Salonundaki tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bilimsel bilgi üretip bu bilgiyi üniversite olarak toplumun faydasına sunma noktasında sorumluluklara sahip olduklarını söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirilen iki projenin bölgede ve ülke genelinde arıcılığa katkı sağlayacağını belirten Türkmen, "Yetiştiricilerin, arıcıların kendi deneme, yanılma yöntemleriyle geliştirdikleri usuller değil, bilimsel ölçütlerden geçmiş, sınanmış yöntemlerin standart bilgiye ve uygulamalara dönüştürülüp bu çerçevede geliştirilecek ürünlerin üreticilere bir şekilde ürettirilip onların verimi yüksek topluma ve üreticinin kendisine katkı sağlayacak çalışmalar yapmasını temin etmek lazım. Bu projelerde de bu amaçların yerine getirildiğini görüyoruz." dedi.

Türkmen projede emeği geçen akademisyenlere de teşekkür etti.

Proje koordinatörü Demirözü Meslek Yüksekokulu ve Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan da "Arıcılık Ar-Ge Merkezinin Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesi kapsamında yeni model arı kovanı geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu kovanların arıları yazın aşırı sıcaktan kışın da soğuktan koruyacak özelliklere sahip olarak üretileceğini aktaran Erdoğan, "Kovanlar, havalandırma bakımından optimum şartlara sahip, patent alımına uygun, yenilikçi ve modern, kış kayıplarını önleyecek nitelikte, arı sağlığını ve arı ürünleri kalitesini düşürmeyecek materyallerden imal edilecektir. Söz konusu kovanların tasarım ve imali için Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi bünyesinde AR-GE Atölyesi kurulmuş ve bu kapsamda yeniden tasarlanacak olan arı kovanlarının Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezine ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunluk değerleri incelenerek bu veriler neticesinde patent başvurusu gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli Projesi"nin ise arı kovanlarını taşıyacak konteynır tarzında arılık yapımı üzerine olduğunu dile getirdi.

Projeyle doğal felaket gibi durumlarda arıların zarar görmesinin önüne geçileceğini anlatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Ege ve Akdeniz ormanlarında meydana gelen yangınlar neticesinde on binlerce arı kovanının bulundukları alandan uzaklaştırılamaması ve yanması durumundan yola çıkılarak oluşturulan kovan konteynır projesi neticesinde tekerlekli konteynır sistemi ile kovanların arazide maruz kaldığı yağmur, sel, heyelan, yangın gibi çevresel faktörlerden etkilenmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kovan konteynır sisteminde herhangi bir çevresel afet durumunda kovanlar yükleme, boşaltma gibi işlemler olmadan en az işgücü ile hızla olay yerinden tahliye edilebilecektir. Diğer yandan kovanlar yerden yüksekte konumlandırılacağından kirpi, fare gibi zararlı hayvanların kovanlara ulaşması engellenecek, ayı gibi bal üretimine büyük zarar veren hayvanlar için de ulaşılması daha zor bir alan oluşturulmuş olacaktır."

Toplantıya, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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Araştırma Geliştirme, Bayburt Üniversitesi, Demirözü, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Üniversitesinin arıcılık projeleri tanıtıldı - Son Dakika


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