Bayburt Valisi Epcim'den bayram ziyaretleri - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Epcim, Trabzon ve Erzurum kara yollarında trafik ve asayiş kontrol noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Epcim, daha sonra yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bayramı yurtlarda karantinada geçiren Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin yanına giderek bayramlarını tebrik etti.

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu bayram ziyaretleri kapsamında Epcim, Demirözü ile Aydıntepe ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarına da ziyaretler gerçekleştirdi.