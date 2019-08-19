Baydilli, ilçede alan gezilerini sürdürüyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede alan gezileri yaparak sorunları yerinde incelemeye devam ediyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede alan gezileri yaparak sorunları yerinde incelemeye devam ediyor.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki mahallelerde teknik ekibiyle birlikte incelemelerde bulundu. Baydilli sorunları yerinde inceleyip, vatandaş ve esnafla sohbet edip taleplerini dinledi. Baydilli alan gezileri kapsamında Narlıkuyu Mahallesi'nde inceleme yaparken, mahalledeki çalışmalar ve sorunlarla ilgili bilgi aldı. Alan gezisinde Baydilli'ye belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel de eşlik etti.



ilçede alan gezilerini sürdüren Baydilli, "Sabah gezilerimizle birlikte ilçemizde yapılan çalışmaları da yerinde inceliyoruz. Narlıkuyu mahallemizde başkan yardımcılarımız ve teknik ekibimizle birlikte inceleme yaptık ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Burada Narlıkuyu semt pazarı ile ilgili birçok talep var, vatandaşlarımız rahat olsun en kısa sürede mahallemize semt pazarını kazandırıp hizmete açacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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