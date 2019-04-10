Baydilli Sandık Görevlerine Teşekkür Etti
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Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanlığının düzenlediği programda 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ve müşahitlerle bir araya geldi.
Karaköprü
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:46 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Metin Baydilli
Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanlığının düzenlediği programda 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ve müşahitlerle bir araya geldi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanlığının 31 Mart Seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ve müşahitleri bir araya getiren programına katıldı.
Seçimlerin gizli kahramanlarının sandık görevlileri ve müşahitler olduğunu belirten Baydilli, "Karaköprü'müzde görev almış sandık görevlileri ve müşahitlerle bir araya gelmek ve teşekkür etmek istedik. Çünkü bu seçimin gizli kahramanları, seçim günü en çok emek sarf edenleri sizlerdiniz. Ben sandıklarınıza sahip çıktığınız için, görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Karaköprü'müzde seçim süreci boyunca gerek ilçe teşkilatımız gerek kadın kolları gerek gençlik kolları gerek milletvekili olarak her zaman sahada çalıştık. Allaha şükürler olsun emeğimizin karşılığını sandıkta aldık. Şimdi önümüzde 5 yıllık bir süreç var. İnşallah yeni dönemde Karaköprü'müzü de Şanlıurfa
'mızı da hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.
Programın ardından Baydilli sandık görevlileri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA
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