Bayındır\'da Nergis Festivali Yoğun İlgi Gördü

İzmir'in Bayındır ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, yağışlı havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle konser ve bazı etkinlikler iptal edilmesine rağmen, festival alanında kurulan üretici stantları çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Nergis ve kuru çiçek başta olmak üzere yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yağışlı havaya rağmen festivale katılımın yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürürken, ziyaretçiler de festival alanında keyifli vakit geçirdi. Hava şartları nedeniyle konser ve sahne etkinlikleri iptal edilse de festival, samimi atmosferi ve ziyaretçi ilgisiyle eğlenceli anlara sahne oldu. Festival, bölge üreticilerine ekonomik katkı sağlarken, Bayındır'ın nergis ve kuru çiçek üretimindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - İZMİR