Bayırköy'de aşure dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik Bayırköy Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtma geleneğini bu yıl da devam ettirdi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman Muharrem ayı dolayısıyla Bayırköy Belde Cami önünde vatandaşa aşure ikramında bulundu. Başkan Yaman "Ülkemiz zor günlerden geçiyor, inşallah mübarek Muharrem ayında bu sıkıntılı süreçleri atlatırız" dedi. Aşure ikramlarının Türk örf ve adetlerinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu söyleyen Yaman sözlerine şöyle devam etti, "Geleneklerimize sahip çıkarak aşure ikramımıza katılan Byırköy halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Muharrem ayının ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan aşure ikramına Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de katıldı. - BİLECİK