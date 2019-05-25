Son Dakika Haberleri: BAYK Kış Trofesi

BAYK Kış Trofesi

12 saat önce

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin son etabı olan 7. ayak yarışları başladı.

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Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin son etabı olan 7. ayak yarışları başladı.
Organizasyonun son etap ilk gün yarışlarına, 39 teknede yaklaşık 350 sporcu katıldı.
IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlenen yarışlara katılanlar, Bodrum açıklarında coğrafi rotada yelken açtı.
Her sınıf için ikişer yarış planlanan ilk günde ekipler, yelken mücadelesini tamamladıktan sonra Bodrum Milta Marina'ya dönecek.
Yelkencilerin yarın tekrar denize açılacağı ikinci gün yarışlarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile BAYK Kış Trofesi organizasyonu sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:59 Kaynak: AA
Bodrum, Spor
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