BAYK Kış Trofesi
12 saat önce
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin son etabı olan 7. ayak yarışları başladı.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:59 Kaynak: AA
Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin son etabı olan 7. ayak yarışları başladı.
Organizasyonun son etap ilk gün yarışlarına, 39 teknede yaklaşık 350 sporcu katıldı.
IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlenen yarışlara katılanlar, Bodrum açıklarında coğrafi rotada yelken açtı.
Her sınıf için ikişer yarış planlanan ilk günde ekipler, yelken mücadelesini tamamladıktan sonra Bodrum Milta Marina
'ya dönecek.
Yelkencilerin yarın tekrar denize açılacağı ikinci gün yarışlarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile BAYK Kış Trofesi organizasyonu sona erecek.
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