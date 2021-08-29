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Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Son Dakika

Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni

29.08.2021 18:43
Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerini ileri teknolojiye haiz ürünlerle donatmak amacıyla kritik alt sistem ve teknolojilerde azami ölçüde milli imkanların kullanılması ve yerliliğe çok önem verdiklerini belirterek, "Güvenlik güçlerimizin keşif, gözetleme...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerini ileri teknolojiye haiz ürünlerle donatmak amacıyla kritik alt sistem ve teknolojilerde azami ölçüde milli imkanların kullanılması ve yerliliğe çok önem verdiklerini belirterek, "Güvenlik güçlerimizin keşif, gözetleme ve tespit edilen hedeflerin imha edilmesi ihtiyaçlarını, artık milli ve yerli üretim insansız sistemlerle karşılamaktayız." dedi.

Demir, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ndeki konuşmasında, başkanlığın rehberliğinde savunma sanayisinin tüm paydaşlarıyla yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi, üretilmesi ve ihracatı konusunda çalışmalarının tüm gayretleriyle devam ettiğini dile getirdi.

Tam bağımsız savunma sanayii hedefi uğruna gecesini gündüzüne katarak çalışanlara teşekkür eden Demir, "Etkin bir savunma sanayisinin ana ekseni, teknoloji ve bilgi üstünlüğü üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun da temelinde yetişmiş, çalışkan ve milli değerlerle donatılmış bir savunma sanayisi ekosistemi ve insan kaynağı vardır." diye konuştu.

Demir, İHA ve SİHA geliştirme sürecinin de bunu ispat ettiğini aktararak, başkanlık koordinasyonunda yapılan çalışmalarda dünyayla eş zamanlı hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde yaptığı atakla dünyada SİHA geliştirme ve üretim kabiliyetine sahip ilk ülkeler arasına girdiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, güvenlik güçlerimizi ileri teknolojiye haiz ürünlerle donatmak amacıyla, kritik alt sistem ve teknolojilerde azami ölçüde milli imkanların kullanılması ve yerliliğe çok önem veriyoruz. Güvenlik güçlerimizin keşif, gözetleme ve tespit edilen hedeflerin imha edilmesi ihtiyaçlarını, artık milli ve yerli üretim insansız sistemlerle karşılamaktayız. 2007 yılında TSK envanterine giren Bayraktar Mini İHA, yurt dışına ilk ihracatı yapılan hava aracı olarak da savunma sanayinde ayrıca önemli bir yere sahiptir. Mini İHA ve sonrası envantere giren SİHA'larımız giderek mükemmelleşmekte ve dünyada en iyiler arasına adlarını yazdırmaktadır. Türkiye'nin yerli İHA üretimi serüveninde en büyük yapı taşlarından biri olan Bayraktar TB2'lerimiz sadece güvenlik güçlerimizin değil, dost ve müttefik ülkelerimizin de en önemli silah sistemlerinden biri haline gelmiştir."

Demir, AKINCI TİHA ve TB3'lerin çok önemli bir vizyonun parçası olduğunu dile getirerek, 5 yıl öncesine kadar hiçbir seviyede hava savunma sistemi yokken, bugün KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ sistemlerinin hizmete sunulduğunu kaydetti.

Demir, 150 kilometre menzilli TRLG füzesi, 200 kilometre menzilli ilk deniz seyir füzesi Atmaca, Şimşek isimli drone, Yeni Nesil Koral, Karakulak, Sancak, MAM-C ve MAM-L'nin yanı sıra Teber, MAM-T, Bozok, KGK gibi eklenen yeni mühimmatların önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Sadece drone sistemlerinde değil, anti-drone teknolojisinde de önemli mesafe kat ederek, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize yeni unsurlarla destek olduk. Tüm bunları bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle sağlanan hızlı karar alma, net yol haritasına sahip olma ve kararlı bir iradeyle harekete geçme gücüyle başardık. Savunma sanayimizde kalıplaşmış alışkanlıklardan uzaklaşıp BAYKAR örneğinde olduğu gibi özel ve sivil girişimlerin de çok kısa süre içerisinde büyük başarılara imza attığını gördük."

İsmail Demir, ayrıca yenilikçi ve ileri teknolojileri desteklemek için başkanlığın destekleme fonu sağlayacağını ifade ederek, çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti.

İnsansız Hava Aracı, İsmail Demir, Baykar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni - Son Dakika


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