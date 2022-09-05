Milli SİHA'ların yıldızı Avrupa'da parlıyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'da yaşanan savaş sonrasında Avrupa kıtasında Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) talebin arttığını, çeşitli ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı ve yarın başlayacak Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor.

Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar da fuarda üzerinde ROKETSAN'ın ürettiği mini akıllı mühimmatlar yer alan Bayraktar TB2'yi sergiliyor.

Hazırlıkların sürdüğü fuar alanında Baykar standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Bayraktar TB2 hakkında bilgi aldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Duda'ya Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA maketi takdim etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Avrupa'nın en büyük 3. savunma ve havacılık fuarı olduğunu söyledi.

Polanya'nın, Türkiye için NATO müttefiki ve stratejik seviyede ilişkiler olan bir ülke olarak önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye savunma ve havacılık sektörüyle bu fuarda "Lider Ülke" konumunda. 26 Türk firması olarak buradayız. Baykar olarak Bayraktar TB2'yi sergiliyoruz. Polonya Mayıs 2021'de 4 sistem Bayraktar TB2 için sipariş verdi. Bu kapsamda üretim çalışmalarına başladık. Polonya için Bayraktar TB2 üzerinde değişiklikler var, talep edilen yeni geliştirmeler de var. Özellikle veri link sistemleri, radar faydalı yükleri gibi konularda farklılıklar var. Aynı zamanda Polonya'da derinlemesine depo seviyesi bakım kabiliyeti de oluşturulacak bu sözleşme kapsamında. Polonya çok büyük bir pazar, yoğun alımları, savunma ve havacılık yatırımları var. Bu kapsamda Türkiye için de önemli bir pazar aynı zamanda. Özellikle Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı Avrupa kıtasında savunma sanayisi ürünlerine, özellikle akıllı sistemlere yönelik ilgi artmış durumda. Bayraktar TB2'ye farklı Avrupa ülkelerinden ciddi talepler var. Aynı zamanda Akıncı için de talepler var, görüşmeler devam ediyor."

Bayraktar, Polonya teslimatlarının gelecek ay başlayacağını, kullanıcı eğitimlerini tamamlamak üzere olduklarını bildirdi.

Haluk Bayraktar, halen 24 ülke ile Bayraktar TB2, 4 ülke ile Bayraktar Akıncı ihracatına yönelik sözleşmeleri bulunduğunu belirtti.

SAHA EXPO'ya yoğun ilgi

Ukrayna'da yaşanan savaş sonrası Avrupa'da Türkiye'deki savunma ve havacılık sanayisi ürünlerine ilginin arttığına değinen Bayraktar, 25-28 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecekleri SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı için Avrupa'dan ciddi talep aldıklarını söyledi. Bayraktar, "SAHA Expo her yıl katlanarak büyüyen bir organizasyon. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın derinlemesine tüm teknolojilerle sergileneceği, panelleriyle, girişim tarafıyla çok etkili bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.