Bayrağa Saygı Çağrısı

22.01.2026 15:12
Özdemir, Nusaybin'deki bayrak saldırısına tepki gösterdi, devletin arkasındayız dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Nusaybin'de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek, "Türkmen Alevi Bektaşi vakfı olarak devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın alacağı her türlü kararın arkasında ve destekçisi olacağız" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, Nusaybin'de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, bayrağın; Türk'ün şanı şerefi, onuru gururu, sevgisi saygısı, haysiyeti namusu olduğunu vurgulayarak, "Devlettir bayrak Türk için. Millettir bayrak. yaşayan, yaşatılan aşktır, uğruna göz kırpmadan ölünendir bayrak. Herşeydir, olmazsa olunmazdır bayrak" ifadesini kullandı.

Özdemir şöyle devam etti:

"Birileri gibi masa başında beğenilen renklerin veya şeklin bez üzerine çizilmiş kombinasyonu değildir Türk için bayrak. Metehan'dan, Ergenekon'dan başlayan yüce Türk tarihinin toprak uğruna döktüğü kanın üzerine düşen yansımasıdır; hilal ve yıldız. Şefkattir, topraktır, vatandır bayrak. O nedenle Türk saygı ister bayrağına; hürmet ister, ihtimam ve samimiyet ister. Kim ki; devletimizin kardeşçe ve barış içerisinde yaşam için uzattığı sevgi eline sıkılı yumrukla karşılık verir, Türkün her şeyi olan al bayrağa saygısızlık eder, hele bir de yakmaya, yırtmaya, ayaklar altına alıp çiğnemeye kalkar, yediden yetmişe bütün milleti karşısında bulur. Bu uğurda Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın alacağı her türlü kararın arkasında ve destekçisi olacağız. Nusaybin de Türk'ün bayrağını yakma girişiminde bulunan bu bedbaht ve hainlere uyarımızdır; aciz değiliz, korkak değiliz, zavallı değiliz. Sabrımız ve vakur duruşumuz devlet aklına inanıp güvendiğimizdendir. Türkün bayrağına art niyetle dokunan adalet karşısında hesap verecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Güvenlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

