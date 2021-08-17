Bayraklı Belediyesi'nden liyakatlı seçim - Son Dakika

Çocuklar geleceğimiz,öğretmenler de omların şansıdır…

Bayraklı'nın farklı noktalarında anaokulları açacak olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar

Sandal eğitimde öğretmenin önemli olduğu düşümcesi ile farklı bir yol izledi ve adil, şeffaf ,liyakate dayalı bir seçim süreci geçireceklerini ifade etti. Anaokullarında çalışmasını istediği öğretmenlei Ege Üniversitesi işbirliği ile sınava tabi tutarak seçme kararı aldı. Üniversite'nin Sürekli Eğitim Merkezi Birimi ile Bayraklı Belediyesi olarak protokol imzalayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 12-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceğini, sınavın ise 28 Ağustos 2021 tarihinde Ege Üniversitesi sorumluğunda, öğretim üyeleri gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi.

Başkan Sandal 'Tüm çabalarımız çocuklarımız için Bayraklı'yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız 'diyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, onların en mutlu ,en sağlıklı koşullarda en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapıyoruz,yapmaya da devam edeceğiz dedi.