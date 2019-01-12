Bayraklı'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

PROJEYE İLK DESTEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN GELDİ.

Özellikle kış aylarında sahipsiz sokak hayvanlarını olumsuz hava koşullarından korumak için çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi, sokak kedilerini sıcak yuvalara kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kedi evleri daha sonra Yaşar üniversitesi, hukuk fakültesi öğrencileri tarafından önce boyandı, daha sonra ellerindeki kedi ve pati motifli paletlerle süslendi. Öğrenciler, kış mevsiminde zor şartlarda sokakta yaşamını sürdürmek zorunda kalan hayvanlar için böyle bir projenin içinde oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Kedi evleri daha sonra sokak hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı park ve sokaklara bırakıldı. Belediye ekipleri tarafından parklara yerleştirilen kedi evi sayısı böylece 75'e çıkarılmış oldu.

SIKINTILARIYLA YAKINDAN İLGİLENİLİYOR

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Can dostlarımızın ağır kış koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da hayvan severlerle birlikte çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde onların her türlü sıkıntısıyla veterinerlerimiz ilgileniyor. Parklara yerleştirdiğimiz kedi evlerine tüm hemşerilerimizin sahip çıkmasını rica ediyorum" dedi.