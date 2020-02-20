Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak - Son Dakika

Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak

12 dakika önce

Bayraklı Belediyesi, yerel yönetimler ve eğitim konularının ele alınacağı panelde, 3 önemli ismi ağırlayacak.

Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak, System.String[]

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, Gazete Pencere Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan ve Yerel Yönetimler Uzmanı Selami İnce'nin konuşmacı olarak katılacağı panel, 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

"Yerel Yönetimler ve Eğitim Politikaları" başlıklı panelde, yerel yönetimlerin eğitim gereksinimlerini karşılamada üzerine düşen görevler; çağdaş, etkili, katılımcı bir eğitim sistemi için öneriler ele alınacak. Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu'nda düzenlenecek panel, 18.30'da başlayacak.

Selami İnce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:13 Kaynak: Bültenler
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