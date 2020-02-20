Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak - Son Dakika

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, Gazete Pencere Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan ve Yerel Yönetimler Uzmanı Selami İnce'nin konuşmacı olarak katılacağı panel, 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

"Yerel Yönetimler ve Eğitim Politikaları" başlıklı panelde, yerel yönetimlerin eğitim gereksinimlerini karşılamada üzerine düşen görevler; çağdaş, etkili, katılımcı bir eğitim sistemi için öneriler ele alınacak. Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu'nda düzenlenecek panel, 18.30'da başlayacak.