Bayram tatiline giden işçiler kaza yaptı: 5 yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
'nın Doğanşehir
ilçesinde yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların bayram tatili için memleketlerine giden işçiler olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Mersin
'den memleketleri Elazığ
'a bayram tatili için giden işçilerin bulunduğu otomobil Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Aydemir
ile araçta bulunan Mehmet Öztekeli, Erdem Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan bazı yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğanşehir ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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