Bayram "Yaşlı nüfus ile artışı ile hastane ihtiyacı artıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayram 'Yaşlı nüfus ile artışı ile hastane ihtiyacı artıyor' - Son Dakika

Bayram "Yaşlı nüfus ile artışı ile hastane ihtiyacı artıyor"

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Serap Bayram, mürdüm eriği, siyah çay ve yeşil çay, domates ve domates ürünleri ile C vitamini tüketmenin yaşlılar için faydalı yiyecekler olduğunu söyledi.

Bayram

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Serap Bayram, mürdüm eriği, siyah çay ve yeşil çay, domates ve domates ürünleri ile C vitamini tüketmenin yaşlılar için faydalı yiyecekler olduğunu söyledi.


Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert'in hazırlayıp sunduğu "Hayatın Renkleri" programına konuk olan Dr. öğretim üyesi Serap Bayram, dinleyicilerle "Yaşlanmaya Hazır mıyız?" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kariyer hayatı ve yaptığı çalışmaları anlatarak sözlerine başlayan Bayram, dünyanın niçin yaşlandığı konusunda Dünya Sağlık Örgütü raporundan ve veriler üzerinden bilgiler vererek dünyada yaşlı topluluğuna "silver tsunami" yani gri tsunami denildiğine dikkat çekti.


Yaşlanmanın ne olduğu konusunda genel tanımlardan bahseden Serap Bayram, Dünya Sağlık Örgütü'nün 0-17 yaş grubunu ergen kabul ederken, 65 yaşına kadar olanların genç sayılacağını, 65 yaş ve üzeri grubun ise kronolojik olarak yaşlı kabul edileceğini söyledi.


Yaşlılıkta en çok tüketilmesi gereken besinlerden söz eden Serap Bayram, mürdüm eriği, siyah çay ve yeşil çay, domates ve domates ürünleri ile C vitamini tüketmenin yaşlılar için faydalı yiyecekler olduğunu ifade etti.


"Gümüş Pazar" ve "Yaşlı Müşteriler"e değinerek yaşlı nüfusun artması ile başka bir pazarın daha büyümesinin beklendiğini paylaşan Dr. Bayram, sağlık hizmeti ihtiyacı ve hastane yatış sürelerindeki artışlara ve yapılan tahminlere dayanarak, hastane ortamına yönelik hizmetlerin tüm dünyada belirli oranda arttığını söyledi. Dünya ve ülke gündeminin en başında yer alan COVID-19 virüsüne karşı yaşlıların yapması gerekenlere de değinen Dr. Bayram, bu hassas dönemde herkesin daha dikkatli ve temastan kaçınması gerektiğine dikkat çekti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:12 Kaynak: İHA

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