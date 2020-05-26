BAYRAMDA AİLELER ŞİLE'DEKİ APART OTELLERİ TERCİH ETTİ - Son Dakika

BAYRAMDA AİLELER ŞİLE'DEKİ APART OTELLERİ TERCİH ETTİ

BAYRAMDA AİLELER ŞİLE'DEKİ APART OTELLERİ TERCİH ETTİ (Tekrar)Haber Yüksel KOÇ Kamera Kubilay ÖZEV İstanbul DHAKoronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen 4 Ramazan Bayramı kısıtlaması, apart otel sahiplerine yaradı.

BAYRAMDA AİLELER ŞİLE'DEKİ APART OTELLERİ TERCİH ETTİ (Tekrar)

Haber Yüksel KOÇ Kamera Kubilay ÖZEV İstanbul DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen 4 Ramazan Bayramı kısıtlaması, apart otel sahiplerine yaradı. Tatilini evinde geçirmek istemeyen aileler, yasaktan önce Şile'de bulunan apart otelleri tercih ederken, oda tipi oteller müşteri bulmakta zorlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen 4 günlük Ramazan Bayramı kısıtlamasını evinde geçirmek istemeyen bazı ailelerin tercihleri apart oteller oldu.

Şile'de oda tipi hizmet veren oteller, koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulmakta zorlanırken, apart oteller ise neredeyse tam kapasite ile hizmet verdi.

APART OTEL SAHİPLERİ MÜŞTERİ YOĞUNLUĞUNDAN MEMNUN

Şile'de 7 odalı apart otel işleten Zahir Özbek, Koronavirüs sonrası apart tarzı yerlere taleplerin arttığını söyledi. Özbek, Apart şeklinde olan yerler daha çok tercih ediliyor. Tercih edilme nedeni de ortak alan olmaması, herkesin kendi hijyeni içinde yaşaması. Mutfak, lavabo, tuvalet gibi şeylerin ayrı olması nedeniyle tercih ediliyor dedi.

Özbek, kapasitelerinin 32 kişi olduğunu, 7 apart dairede 26 kişinin olduğunu söyledi.

OTELİM DOLU

Apart otel işletmecisi Nejla Çandır da durumdan memnun. Çandır, Koronavirüse rağmen işlerinin iyi olduğunu belirterek, Çünkü insanlar aileleriyle kendi odalarında kalıyorlar. Apartlarda mutfakları olduğu için kendi yiyeceklerini, içeceklerini kendileri yapabiliyorlar. Hijyenik olarak da kendi odalarını temizliyorlar. Şu an bütün apartım dolu ama dışarıda fazla kimse yok. Kendi odalarında, balkonlarındalar. 16 apartım var, dolu şu an dedi.

MÜŞTERİLER DE MEMNUN

Bayram tatilini annesi, babası, eşi ve çocukları ile Şile'de apart otelde geçiren bir müşteri, yasaklar nedeniyle İstanbul'da dışarı çıkamadıkları için burayı tercih ettiklerini belirterek, Kendi alanın oluyor, sosyalleşme alanı az oluyor. Herkes kendi odasında, kendi temizliğini kendisi yapabiliyor. Kendimiz pişirip kendimiz yiyebiliyoruz. O açıdan da keyifli oluyor dedi.

ODA TİPİ OTELLER İSE DURUMDAN MEMNUN DEĞİL

Şile'de denizin kenarında 1930'lardan beri var olan 26 oda 52 yatak kapasiteli bir oteli bir süre önce devralan Erol Aytaç, sadece üç odada 8 müşterisi olduğunu belirterek, koronavirüs ve hava durumunun işlerini çok etkilediğini söyledi. İnsanların otele geldikleri zaman otelin sınırlarını terk edemediğini hatırlatan Aytaç, İnsanlar ha bir otelde kapalı kaldılar ha evde kapalı kaldılar dedi.

Aytaç, koronavirüse yönelik tedbirleri aldıklarını, bakanlığın öngördüğü şekilde odayı dezenfekte ettiklerini, klimaların kumandalarını odadan kaldırdıklarını söyledi.

MÜŞTERİLER MASKE TAKIYOR DEDİĞİ SIRADA MASKESİZ MÜŞTERİ GÖRÜLDÜ

Müşterilerinin maske taktıklarını söylediği sırada bir müşterinin maskesiz olduğunun görülmesi üzerine, Şimdi uyarıda bulunacağız. Tabii ki yasak olan şey dedi.

BAYRAMDA AİLELER ŞİLE'DEKİ APART OTELLERİ TERCİH ETTİ

İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 09:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMDA AİLELER ŞİLE'DEKİ APART OTELLERİ TERCİH ETTİ - Son Dakika

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