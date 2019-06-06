Son Dakika Haberleri: Bayramda kırmızı peri bacalarına yoğun ziyaretçi akını
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Bayramda kırmızı peri bacalarına yoğun ziyaretçi akını

1 saat önce

Erzurum'un Narman İlçesi'nde bulunan ve binlerce yıl içerisinde oluşan Kırmızı Peri Bacaları bayram tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramda kırmızı peri bacalarına yoğun ziyaretçi akını, System.String[]
Erzurum'un Narman İlçesi'nde bulunan ve binlerce yıl içerisinde oluşan Kırmızı Peri Bacaları bayram tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Konuyu yakından takip eden Narman Yerel Eylem Grubu Koordinatörü, İlçenin Avrupa Projeleri Sorumlusu ve Tarım Müdürü Erhan Çiftgül, yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin dokuz gün olması dolayısıyla özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük illerde yaşayan ve doğudan göç etmiş insanlarımız memleketlerine giderken Peri Bacalarını ziyaret edip doğa güzelliğine şahit oluyorlar. Valimizin, Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın da takipçi olduğu projelerimiz ile misafirlerimize inşallah bir sonraki ziyaretlerinde daha başka imkanlar sunacağımız heyecanını paylaşıyoruz. Ziyaretçilerimizin fikirlerine ve ihtiyaç programına çok değer veriyoruz. Zamanla bu doğa harikası yerin sosyal olanakları ve ziyaretçi düzeyi ile parlayan bir yıldız olacağına inanıyoruz. İlçede entegrasyonunu tamamlayacağımız tarihi miraslarımız ve mesire alanları ile birlikte çok daha iyi bir kombine yakalayacağımızı düşünüyoruz ve herkesi İlçemiz ve Peri bacalarına davet ediyoruz" dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
Yaşam
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