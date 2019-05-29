Bayramiç'te belediyenin işten çıkardığı 57 işçi eylem yaptı

31 MART yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Bayramiç Belediyesi'nde işten çıkarılan 57 işçi, eylem yaptı.Yıldırım Akbulut Meydanı'nda düzenlenen eyleme Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı avukat Gültekin Yıldız, AK Parti Bayramiç ilçe Başkanı Mehmet Demirsöz, sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde, 'Baskı ve Zulümle Abad Olunmaz', 'Emekçinin Hür İradesine Pranga Vurulmaz', 'Gün Gelecek Devran Dönecek, Başkan İşçiye Hesap Verecek', 'Sendika Seçme Özgürlüğümüze Saygı Gösterin' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan grup adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "İşten çıkarılmalarla ilgili hukuki süreç başlattık. Ramazan demeden, bayram demeden işçilere kıydılar. Elliden fazla arkadaşımızın iş akitleri feshedildi. Hizmet-İş olarak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Eylem, işçilerin Bayramiç Belediyesi önüne siyah çelenk bırakmasıyla sona erdi.Öte yandan işten çıkarmalarla ilgili olarak Bayramiç Belediyesi'nde müfettiş görevlendirilerek, inceleme başlatıldığı ileri sürüldü.AK Parti İl Başkanı avukat Gültekin Yıldız da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yerel seçimler sonrasında Bayramiç Belediyesi'nde hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarılan 57 emekçi kardeşimiz için Hizmet-İş Sendikası'nın düzenlemiş olduğu basın toplantısına katıldık. Son beş yılda yapılan hizmetlerle, Mehmet Akif Ersoy evi gibi gün yüzüne çıkarılan değerleriyle ulusal gündemde yer alan Bayramiçimizin maalesef bugün nüfusuyla orantılandığında CHP'nin Türkiye'de en fazla belediye işçisi çıkardığı ilçe olarak ulusal basının gündeminde yer almasından duyduğumuz üzüntüyü ifade ettik. Dile kolay 57 işçi, 57 aile, 57 eş, babasının nafakalarını kazanıp eve dönmelerini bekleyen en az 100 çocuk. Sormak istiyorum Bayramiç'in CHP'li Belediye Başkanı'na, bir gün bu çocuklardan biri karşısına geçer ve 'Babamı neden Ramazan ayı gibi mukaddes bir ayda işten çıkardın, bizi neden aç bıraktın?' derse ne cevap verecek. 'Babanı AK Partili Belediye döneminde işe alındığı için işten çıkardım, yerine CHP'lileri, yandaşlarımı işe aldım mı?' diyecek. O ne cevap verir bilmiyorum ama bu zulmü ne hukukun ne de vicdanların asla kabul etmeyeceğini çok iyi biliyorum. Nefret ve ayrımcılık suçunu işleyen Bayramiç Belediye Başkanı'nı kınıyorum. CHP ilçe başkanı gibi davranmayı bırakıp şehrül emin olmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Seçim döneminde 'Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak' diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na sözünü tekrar hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

- Çanakkale