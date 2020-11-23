Bayramiçli öğretmenlerden, 'Öğretmenler Günü' klibi - Son Dakika

Bayramiçli öğretmenlerden, 'Öğretmenler Günü' klibi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki okullarda görevli 29 öğretmen, Öğretmenler Günü için 'Benim Adım Öğretmen' isimli türküyü seslendirerek, bir klip hazırladı. Okulların sosyal medya hesaplarından paylaşılan klibe takipçiler yoğun ilgi gösterdi.

Bayramiç ilçesinde, Milli Zafer İlkokulu koordinatörlüğünde Öğretmenler Günü için 'Benim Adım Öğretmen' isimli bir müzik klibi çekildi. İlçedeki okullarda görev yapan 29 öğretmen, türküyü seslendirdi. Klipte, Çanakkale ve Bayramiç ilçesine ait görüntülere de yer verilerek, kentin tanıtımı yapıldı. Öğretmenler, türkü aralarında seslendirdikleri şiirlerle, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Şehit öğretmenlere ithafen de şiirler okundu.

Proje koordinatörü Milli Zafer İlköğretim Okulu Müdürü Erdal Yıldız, Öğretmenler Günü'nün özel ve değerli bir gün olduğunu belirterek, "Öğretmenler Günü için hazırladığımız proje kapsamında 'Benim Adım Öğretmen' isimli türküyü farklı okullardan 29 öğretmenimiz seslendirdi. Türkü aralarında şiirlere de yer verildi. Klibi ilçemizde çektiğimiz için bir anlamda ilçemizin tanıtımı da yapılmış oldu