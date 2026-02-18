Viyadükteki cesette sır perdesi kaldırıldı! Gelip gidip kontrol etmiş - Son Dakika
Viyadükteki cesette sır perdesi kaldırıldı! Gelip gidip kontrol etmiş

Haberin Videosunu İzleyin
Viyadükteki cesette sır perdesi kaldırıldı! Gelip gidip kontrol etmiş
18.02.2026 15:29
Viyadükteki cesette sır perdesi kaldırıldı! Gelip gidip kontrol etmiş
Bayrampaşa'da viyadük altında bulunan cesedin cezaevi firarisi Mehmet Gür'e ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından olaya ilişkin sır perdesi kaldırıldı. Poliste 15 suç kaydı bulunan cinayet şüphelisi Umut O. gözaltına alındı. Şüphelinin arkadaşını öldürdükten sonra birkaç gün aralıklarla olay yerinde dolaşıp cesedi kontrol ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde 10 Şubat'ta viyadük altında bulunan cansız bedene ilişkin olayda sır perdesi kaldırıldı. Bulunan cesedin, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Mehmet Gür'e ait olduğu tespit edildi.

OLAY YERİNE ARALIKLARLA GİDİP KONTROL ETMİŞ

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde cesedin yüzünün tahribata uğradığı tespit edildi. Bunun üzerine araştırmalarını genişleten Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda bir kişinin birkaç gün aralıklarla olay yerinde dolaştığı belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli Umut O. kısa sürede gözaltına alındı. 15 suç kaydı bulunan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Viyadükteki cesette sır perdesi kaldırıldı! Gidip gelip cesedi kontrol etmiş

ÖLDÜRÜP YEŞİLLİK ALANA ATMIŞ

Emniyet kaynakları, Umut O.'nun Mehmet Gür'ü önceden öldürüp, yeşillik alana bıraktığını tespit etti. Cinayet şüphelisi Umut O.'nun defalarca olay yerinde gezdiğini ve kontrol ettiğini belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi Umut O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Viyadükteki cesette sır perdesi kaldırıldı! Gelip gidip kontrol etmiş - Son Dakika

SON DAKİKA: Viyadükteki cesette sır perdesi kaldırıldı! Gelip gidip kontrol etmiş - Son Dakika
