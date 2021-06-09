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Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu

09.06.2021 11:22
Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu, System.String[]

BAYRAMPAŞA'da kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

BAYRAMPAŞA'da kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ı 16 defa bıçaklayarak yaraladıkları, kardeşi Emrah Kırmızıkan'ı ise 7 defa bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 7 sanığın "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 15 yıla kadar hapisleri talep edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA DA YANSIMIŞTI

Bıçaklı saldırı olayı, Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde meydana geldi. Sosyal medyada kendini metafizik ve bioenerji uzmanı olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ile kardeşi Emrah Kırmızıkan, bir grup tarafından bıçaklı saldırısına uğradı. Emrah Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay bir işyerine ait güvenlik kameralarına da yansımıştı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sabri Ahi getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar ve Barış Can Yolaçan ile şikayetçi Muhammed Kırmızıkan, annesi ve babası da geldi. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu. Firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan ise duruşmaya gelmediler.

"ADAM ÖLMEDİ, DEVAM EDELİM" DEDİLERŞikayetçi Muhammed Kırmızıkan "Bu olayın, Enis Tığlı isimli kişinin azmettirmesi sonucunda gerçekleştiğini düşünüyorum. Enis Tığlı'nın  dergahına gittim, geldim. Bu şahsın eşcinsel bir yapıda olduğunu bana müritleri söylemişti. Bunun üzerine ben Enis Tığlı ile ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs bu yüzden beni tehdit etmiştir. Hem Enis Tığlı, hem de müritleri tarafından 2015'ten beri tehdit ediliyorum. Bu olaydan sonra da tehdit edildim. Olay günü de Sabri Ahi isimli kişi bana saldırdığında 'Öleceksin' diyerek saldırmaya başladı. Bıçağı sapladığında 'Öl öl öl' diyordu. Yanındaki şahıs da, 'Telefonunu kır, yardım çağıramasın' diyordu. Saldıranların hepsi de Enis Tığlı'nın müritleridir. Komşular bağırınca saldırganlar kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki şahıs, 'Adam ölmedi, devam edelim' diye söyledi. Etraftaki komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zaten kalbime de hamle yaptı, ben elimle engel oldum" diyerek şikayetçi oldu.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN KAYITLARINI TALEP ETTİMuhammed Kırmızıkan, firari sanık Can Kölan'ın Enis Tığlı ile telefon görüşmeleri olduğunu da belirterek  telefon görüşme kayıtlarının istenmesini talep etti. Kırmızıkan, Can Kölan ile Mert Ceylan arasında 35 bin TL'lik bir para transferi olduğunu da iddia ederek "Mert Ceylan'da bu parayı olay günü gelen saldırganlara dağıtmıştır. Bu nedenle de para transferine ilişkin kayıtların getirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

"OĞLUM TEHDİT ALMIŞTI"Baba Doğan Kırmızıkan, "Oğlum Muhammed, 2015 yılında Enis Tığlı tarafından tehdit almıştı. Bu yüzden ben onun telefon numarasını değiştirmiştim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Anne Fatma Kırmızıkan ise, "Anneleriyim. Benim oğlum 26 yaşındaydı. 2 kişiye 8 kişi gidiyor. Bir çocuğum öldü. Benim çocuklarımın elinde hiçbir şey yoktu. 23 yaşındaki gelinim dul kaldı. 3,5 aylık torunum yetim kaldı. Ben oğlumun mezarına gidemiyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum. Ölene kadar şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIEsasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, firari sanık Can Kölan'ın, sanıklardan Sabri Ahi ve yaşı küçük E.Y'yi yanına çağırarak Muhammed Kırmızıkan'ın kız arkadaşını taciz ettiğini, bu nedenle gözdağı verilmesi gerektiğini söylediği, olayı gerçekleştirmek için sanıklar Furkan Sevencan, Ahmet Yapar ve Mert Ceylan'a olay yerini keşif yaptırdığını hatırlattı. Mütalaada, sanıklar Sabri Ahi, E.Y., Ufuk Yüceer, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Barış Yolaçan, Baran Korkmaz ve kimliği belirlenemeyen Azerbaycanlı Umut isimli kişilerin şikayetçi Kırmızıkan'ın işyerinden çıkmasını bekledikleri, kaçmalarını önlemek için aracının arka lastiğini de kestikleri anlatıldı.

"KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN ARAYA GİRDİ"Şikayetçi Muhammed Kırmızıkan ile kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın işyerlerinden çıktıkları, sanıkların Muhammed Kırmızıkan'a bıçakla ve yumruklar saldırdıkları belirtildi. Bunu gören Emrah Kırmızıkan'ın araçtan inerek kardeşini kurtarmak için araya girdiği, sanıkların Emrah'ı tekme, yumruk ve bıçakla saldırdıkları ifade edildi. Sanıklar Ahmet Yapar, Mert Ceylan, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Ufuk Yüceer, Sabri Ahi ve Baran Ozan Korkmaz'ın maktül Emrah Kırmızıkan'ı öldürmekten müebbet hapisleri ve Muhammed Kırmızıkan'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Firari sanık Can Kölan hakkındaki dosyanın ise ayrılması talep edildi.

TUTUKLULUKLARI DEVAMSanık ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre talep ettiler.Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanıklar Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi ve Ufuk Yücel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, firari sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


- İstanbul
Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu
Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu
Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu
Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu
Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu - Son Dakika


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