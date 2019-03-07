Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bb Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirerek, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bb Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirerek, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrılmasının ardından Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmıştı. Erzurum ekibi, deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Mavi-beyazlıların resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun" denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Mehmet Özdilek, Erzurumspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu, Spor
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