BBDSO'dan "Viyana Klasikleri" konseri - Son Dakika

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Viyana Klasikleri" konserinde özgün ve yenilikçi Mozart yorumlarıyla yankı uyandıran piyanist Özgür Ünaldı'yı ağırladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Dağhan Doğu yönetti. Konserde, solistin kendi doğaçlamaları ile yorumladığı eserlere BBDSO eşlik etti. Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.