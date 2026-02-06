BBP'den Deprem Başarısına Vurgu - Son Dakika
BBP'den Deprem Başarısına Vurgu

06.02.2026 11:34
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının büyük ölçüde sarıldığını belirterek "Evleri yıkılan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına kalıcı konutlar teslim edildi. Bu, olağanüstü bir başarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Destici, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle anarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem öncesine ve anına yönelik hazırlıkların hala istenilen seviyede olmadığını ifade eden Destici, bu konuda eğitimin bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Destici, deprem sonrası süreçte devletin ve ilgili kurumların olağanüstü bir başarı sergilediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Üç yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede depremin yaraları büyük ölçüde sarıldı. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın neredeyse tamamına kalıcı konutlar teslim edildi. Bu, olağanüstü bir başarıdır."

Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve tüm ilgili kurumlara teşekkür eden Destici, devlet ve millet adına şükranlarını sundu.

Mustafa Destici, deprem bölgelerinde ziyaretlerin süreceğini belirterek "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Osmaniye'de gerçekleştirilecek törene katılacağız. Ardından teşkilatlarımızla birlikte diğer deprem bölgelerini ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

