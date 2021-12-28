Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 14:18
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Destici, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğraflarını seçen Destici, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraf karesini oyladı.

Spora ilgisi olduğunu, yağlı güreşleri de mümkün olduğunca takip etmeye çalıştığını belirten BBP Lideri Destici, "Sporda tercihim, yağlı güreşlerdeki iki güreşçimiz arasında geçen müsabakadaki bir kare oldu." dedi.

Çocukların kendisini çok etkilediğini söyleyen Mustafa Destici, "Bangladeş fakir bir ülke. Çocuklar burada gerçekten bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu kare yaşam mücadelesi adına büyük bir örnek. Bir tarafta insanlar varlık içerisinde diğer taraftan ise maalesef insanlar yokluk çekiyor. Onun için bu fotoğraf beni ziyadesiyle etkiledi." diye konuştu.

Çocukların savaşta en ağır faturayı ödediğini vurgulayan Mustafa Destici, "Bu tür fotoğraf gerçekten benim ciğerlerimi parçalıyor, üzülüyorum. Onun için haber kategorisinde de bu kareyi seçtim." ifadelerini kullandı.

AA'nın savaş ve çatışma bölgelerindeki fotoğrafları tüm dünyaya servis ettiğini ifade eden Destici, foto muhabirlerini tebrik etti.

BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi         
14:27
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
NASA, ilahiyatçı işe alacak NASA, ilahiyatçı işe alacak         
14:08
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23

Son Dakika Haberleri
14:25 Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap
14:18 Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölünde korkutan tablo!
14:16 Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı
14:10 Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu
14:07 NASA, ilahiyatçı işe alacak
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
13:43 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar
13:38 Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!
13:31 Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi
13:25 CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye başlatılan teftişe karşı birlik mesajı: Artık baskı düzenine geçilmiştir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 14:32:12. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement