BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesine tepki göstererek, "Hiçbir devletin başka bir devlete karşı böyle bir girişimde bulunma hakkı da haddi de ve bir hukuku da yoktur. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu haydut girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan müdahalesini anımsatan Destici, Trump'ın tekrar devlet başkanı seçilmesinin ardından son dönemde attığı adımlarla bir "haydut devlet" görüntüsü vermeye başladığını ve dünya barışını tehdit ettiğini savundu.

ABD'nin, "uluslararası hukuksuzluğa" imza attığına dikkati çeken Destici, "Hiçbir devletin başka bir devlete karşı böyle bir girişimde bulunma hakkı da haddi de ve bir hukuku da yoktur. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu haydut girişimini bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya devletleri üzerinde nasıl bir etki ve hegemonya kurduğunun da göstergesi olmuştur." diye konuştu.

Venezuela'da yaşananlara, birkaç ülke dışında ciddi bir tepki verilmemesini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin henüz toplanmamış olmasını eleştiren Destici, "Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin devlet başkanı, bir başka ülke tarafından gece yarısı operasyonla alınmış, hiçbir uluslararası hukuk tanınmadan hemen iki gün içinde yargılması başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu adımı demokrasi veya hukukun üstünlüğünü getirmek amacıyla atmadığını savunan Destici, asıl hedefin Venezuela'nın sahip olduğu petrol rezervleri ile altın ve diğer değerli madenler olduğunu dile getirdi. Destici, "Amerika Birleşik Devletleri Maduro döneminde bunları anlaşma yoluyla alamamıştır. Şimdi yeni bir devlet başkanı seçtirmiştir. İlk hedefi Venezuela petrolleri ve altın başta olmak üzere yer altı kaynakları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bugüne kadar müdahale ettiği ülkelerde, huzur ve demokrasi değil, iç savaş ve yoksulluğun ortaya çıktığını belirten Destici, Afganistan ve Irak'ı örnek gösterdi.

"Çökme sinyalleri veren ABD ekonomisine nefes aldırmak"

Destici, ABD'nin Venezuela operasyonundaki tek amacının "çökme sinyalleri veren ABD ekonomisine nefes aldırmak" olduğunu savunarak, ABD yönetiminin Kanada ve Danimarka üzerinden yürüttüğü söylemleri de bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendirdi.

"Biz ölürüz ama milletten aldığımız emaneti bir başkasına teslim etmeyiz"

Venezuella'da yaşanan gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlara tepki gösteren Destici, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sağlam bir temele dayandığını vurguladı. Destici, "Feriştahı gelse Venezuela'ya yaptığını Türkiye'ye yapamaz. Biz ölürüz ama milletten aldığımız emaneti bir başkasına teslim etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Destici, Suriye'deki gelişmeler ve PKK'nın Suriye'deki varlığının da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "PKK da onun uzantıları da yani SDG de birer ABD projesidir. Nettir bu, tartışmasızdır." dedi.

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin hala silah bırakma ve fesih yönünde somut bir adım atmadığına dikkati çeken Destici, Suriye'deki yapılanmanın ABD ve İsrail'den aldığı destekle ayakta tutulduğunu söyledi.

Destici, SDG'nin silah bırakmadan Suriye merkezi hükümetine entegre edilmesini kabul etmediklerini belirterek, "SDG tamamen silah bırakıp Suriye'ye entegre olmazsa en kısa sürede güçlü bir harekatla ortadan kaldırılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.