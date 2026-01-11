Destici: Terörle Müzakere Olmaz - Son Dakika
Politika

11.01.2026 18:34
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınmalıdır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınmalıdır. Kökü kazınmadığı zaman fırsatını bulduğunda ayrık otu gibi yeniden ortaya çıkıyorlar." dedi,

Destici, partisinin Çanakkale Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Çanakkale Olağan 2. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, devletin hangi zor şartlar altında kurulduğunu iyi bildiklerini söyledi.

Düşman hasımların geçmişte yapamadıklarını 40 yıldan fazla süredir PKK terör örgütü vasıtasıyla yapmaya çalıştığını belirten Destici, "Binlerce şehit verdik, on binlerce insan hayatını kaybetti. Sırf o bölgelere ilim ışığını götürmek için giden gencecik öğretmenlerimizi, imamlarımızı şehit ettiler, şantiyelerdeki işçilerimizi, memurlarımızı şehit ettiler ama millet olarak yılmadık, yıkılmadık." ifadesini kullandı.

Destici, PKK'nın İran, Irak ve Suriye yapılanmasının olduğu gibi ayakta durduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Niye kendilerini fesih etmiyorlar? Niye Suriye Merkezi Hükümeti'ne entegre olmuyorlar? Çünkü ipleri Amerika'nın elinde, tasmalarını İsrail, Siyonistler, emperyalistler tutuyor. BBP olarak sürecin başında ne dedik? 'Bunlara güvenmiyoruz.' Çünkü bunlar hain, bunların kendi iradeleri yok. Bakın Suriye'de 10 Mart mutabakatına rağmen silah bırakmıyorlar. Suriye Merkezi Hükümeti'ne katılmıyorlar, silahlı güçlerini silahsızlandırmıyorlar. En sonunda ne oldu? Suriye Merkezi Hükümeti dayanamadı ve Halep'te bunların kontrol etmeye çalıştığı 2-3 mahalleye operasyon düzenlendi. Elbette bu haklı bir girişimdi. Bugün itibarıyla hemen hemen bölgeyi PKK'den, YPG'den ve SDG unsurlarından temizledi."

BBP olarak her zaman açık ve net şekilde ifade ettiklerini vurgulayan Destici, "Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınmalıdır. Kökü kazınmadığı zaman fırsatını bulduğunda ayrık otu gibi yeniden ortaya çıkıyorlar. Tarımla uğraşanlar bilirler, ayrık otunu iyi temizlemezsen seneye hiç temizlememiş gibi bir daha çıkar. Onun için bunların kökünü kurutmak gerekir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Destici, PKK'nın Kürtler'in temsilcisi olmadığına dikkati çekerek, "PKK, ABD'nin, İsrail'in, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın taşeron terör örgütüdür. Onun için biz BBP olarak ilkeli duruşumuzu devam ettiriyoruz. Dün nerede duruyorsak orada duruyoruz, bugün de orada duruyoruz, yarın da orada durayacağız. Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilir, kökü kazılır."

Konuşmanın ardından bir partili günün anısına Destici'ye, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç ilçesinde çocukluğunda bir dönem ailesiyle oturduğu evin fotoğrafını hediye etti.

Tek listeyle gidilen kongrede Birol Tegen il başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

